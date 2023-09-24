Bağcılar'da 15 çift toplu düğün şöleniyle dünyaevine girdi

Bağcılar Belediyesi'nce bu yıl 28'incisi düzenlenen toplu düğün şöleninde aralarında 3 görme engellinin de bulunduğu 15 çift dünyaevine girdi. Çiftlerin nikahını kıyan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Aile kavramıyla, neslimizin devamıyla küresel mücadelenin yürütüldüğü ve cinsiyetsizleştirme projelerinin bütün ülkelere yaydırılmaya çalışıldığı bu dönemde böylesine güzel bir birlikteliğe imza atan kıymetli çiftlerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu düğün şöleninin bu sene 28'incisi yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım, Bağcılar'ın Kurucu Belediye Başkanı ve AK Parti eski Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, hayırsever iş adamları ile evlenecek çiftlerin yakınları iştirak etti.

"Bakanlık olarak her zaman ailelerimizin yanındayız"

Heyecanlı oldukları gözlenen gelin ve damatlar, müzik ve konfetiler eşliğinde alana girdi. Çiftleri tebrik eden ve etkinliğe emeği geçenlere de teşekkürlerini ileten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Aile müessesesi çok önemli. Bugün burada aileler, müesseseler kuruluyor. Bu toplumun yapı taşını oluşturan aile için çok kıymetli bir durum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz de bakanlık olarak evlilik öncesi çiftlere eğitim programı düzenliyoruz. Evlendikten sonra da evlilik kurumunun, ailenin güçlenmesi noktasında yine bakanlık olarak sosyal ve psikolojik destek sunarak her zaman ailelerimizin yanındayız" dedi.

"Hayırlı eş, huzurun başlangıcıdır"

Bağcılar Belediyesi olarak kuruluşundan bu tarafa ülkemizde önemli bir geleneği yerine getirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de, "Aile toplumun çekirdeğidir. Hz. Ali efendimizin de dediği gibi 'Hayırlı eş, huzurun başlangıcıdır.' Özellikle aile kavramıyla, neslimizin devamıyla küresel mücadelenin yürütüldüğü ve cinsiyetsizleştirme projelerinin bütün ülkelere yaydırılmaya çalışıldığı bu dönemde böylesine güzel bir birlikteliğe imza atan kıymetli çiftlerimizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kıydığı nikah uğurlu geldi"

Yoğun bir katılımın olduğu programın konukları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1996'da belediye başkanlığı döneminde nikahını kıydığı Öztürk çifti de yer aldı. Şölene eşi, çocukları ve torunlarıyla gelen Habil Öztürk, "Benzer bir toplu düğün töreniyle evlendik. Nikahımızı o dönem belediye başkanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kıymıştı. Kendisini seviyoruz. Bize en az 3 tane çocuk yapın demişti. Biz de 6 tane yaptık. Güzel bir aile ortamı ve huzurlu bir aile için bize tavsiyelerde bulundu. Bizim nikahımızı kıyması bize uğurlu geldi ki bu zamana kadar geldik" dedi.

TOGG gelin arabası oldu

Eğlenceli geçen şölenin ilerleyen dakikalarında ise Özdemir temsili olarak iki çiftin nikahını kıyarken, diğer çiftlere de evlilik cüzdanlarını takdim etti. Dünyaevine girenlerden 3'ü ise görme engelliydi. Yerli ve milli Togg ile evlinden alınan görme engelli gelin Ebru Topal, "Türkiye'nin gururu gelin arabamız oldu. Bu sayede ilk kez Togg'a binme fırsatı buldum. Çok mutluyum. Eşimle çıktığımız bu yolu Rabbim bizlere hayırlı ömürler nasip etsin" ifadelerini kullandı.

28 yılda bin 130 çift kişi evlendirildi

Şimdiye kadar düzenlenen toplu düğünlerde toplam bin 130 çift dünyaevine girdi. Öte yandan evlenen çiftlerin bütün ev ihtiyaçları hayırsever iş adamları tarafından karşılandı. - İSTANBUL