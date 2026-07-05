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Bafra'da 3 bin kişiye aşure ikramı

Bafra'da 3 bin kişiye aşure ikramı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda sanayi esnafı ve vatandaşlara 3 bin kişilik aşure ikram edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda sanayi esnafı ve vatandaşlara 3 bin kişilik aşure ikram edildi.

Bafra Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası tarafından geleneksel hale getirilen aşure programı, oda binası önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından başladı. Program kapsamında Eski Sanayi Sitesi ve Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafa aşure ikram edilirken, Beşyol mevkisinde kurulan stantta da vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Programda konuşan Bafra Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hurşit Tulum, Muharrem ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir dönem olduğunu söyledi. Aşurenin farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu uyum gibi toplumdaki birlik ve beraberliği simgelediğini belirten Tulum, düzenlenen programın sadece bir ikram olmadığını, gönüllerin ve kalplerin buluşmasına vesile olduğunu ifade etti.

Dayanışma ruhunu canlı tutmayı amaçladıklarını dile getiren Tulum, "Aşuremizi paylaşarak dayanışma ruhumuzu tazeliyor, daha güçlü bir toplum olma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Muharrem ayının tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte, el ele güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından oda yöneticileri tarafından sanayi esnafı ve vatandaşlara toplam 3 bin kişilik aşure ikramında bulunuldu.

Programa Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Bafra İlçe Nüfus Müdürü Müslim Akdaş, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sanayi esnafı ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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