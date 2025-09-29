Bacağını Kaybetmesine Rağmen Çay Ocağında Çalışmaya Devam Ediyor

Ordu'da yaklaşık 50 yıldan bu yana çay ocağı işleten Şahin Çakır, geçirdiği trafik kazası sonrası sol bacağı dizden aşağı kesilince mesleğini akülü tekerlekli sandalye ile devam ettiriyor.

Altın Ordu ilçesinde yaklaşık 50 yıldır çay ocağı işleten Şahin Çakır (66), 5 Kasım 2024 yılında motosikletine otomobil çarpması sonucu trafik kazası geçirdi. Yaklaşık 5 ay süren tedavinin ardından defalarca ameliyata giren Çakır'ın sol bacağı, tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede diz altından kesildi. Engeline rağmen hayata küsmeyen Çakır, kendisine ait çay ocağında tekerlekli sandalye ile çalışmaya devam ediyor. Çakır, esnaftan gelen siparişleri ise elektrikli tekerlekli sandalyesi ile götürüyor.

"Allah'a çok şükür çalışabiliyorum"

Bacağını kaybetse de çalışabildiği için şükreden Çakır, "Kaza sonucu ayağımı kaybettim. Allah'a şükür olsun çalışabiliyorum. Ben bu yaştan sonra dilencilik yapacak halim yok, Allah'a şükür olsun sağlığım yerinde. Allah izin verirse ayağımdaki yara da iyileşecek, protez bacak da takılacak. Eşimi ve dostumu seviyorum, mesleğimi de severek yapıyorum. Çalışmazsam rahat edemiyorum, canım sıkılıyor. Burada hem stres atıyorum hem de eş dost görüp ekmek paramı kazanıyorum" dedi.

"Çay servisini akülü tekerlekli sandalye ile yapıyorum, o artık benim hayatım oldu"

Çay servisini esnafa tekerlekli sandalye ile yaptığını ifade eden Çakır, "Tüm işlerimi onunla yapıyorum, o benim hayatım oldu. Öncesinde motosiklet kullanırdım, şimdi evime de onunla gidiyorum. Tek istediğim motosiklet ve tekerlekli sandalye kullananlara dikkat edilsin. İnsanların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Çok sevdiği mesleğine tek bacakla devam ediyor"

Müşteri Yetgin Çelebi ise yaklaşık 20 yıldan bu yana Şahin Çakır ile tanıştığını ifade ederek, "Kendisi talihsiz bir kaza geçirdi ve tek bacağını kaybetti. Yine mesleğine tek bacakla devam ediyor ve bize hizmet ediyor. Bu yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi mesleğini çok seviyor" şeklinde konuştu. - ORDU