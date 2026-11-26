Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda personel tarımsal faaliyetler hakkında bilgi verdi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi için toplantıların süreceği belirtildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Üreticilerle bir araya gelen Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarımsal faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Görevliler, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı