Baba Salim Çakal'dan Fedakarlık: Yağmurda Kızının Gösterisine Destek

Kastamonu Azdavay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında, yağmur yüzünden mindere düşen kızına yardım eden baba Salim Çakal, gösterdiği fedakarlıkla alkış aldı. Kızının gösterisinin yarıda kalmaması için minderleri çevirdi ve kurutmaya çalıştı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde jimnastik gösterisinde yağmur sebebiyle minderden düşen kızını gören baba, koşarak önce minderleri ters çevirdi, ardından atkısıyla kurutmaya çalıştı. Gösterdiği fedakarlığıyla alkış alan babanın heyecanı kameraya yansıdı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören sırasında sağanak yağmur etkili oldu. Kutlamalarda jimnastik gösterisi yapan öğrenciler ise zor anlar yaşadı. Gösteri sırasında ıslanan minderde kayan Azdavay 75. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu öğrencisi Damla Naile Çakal düştü. Bu sırada kızının gösterisinin yarım kaldığını gören baba Salim Çakal, koşarak önce minderleri ters çevirdi, ardından atkısıyla kurutmaya çalıştı. Öğretmenler de Salim Çakal'a yardım etti. Daha sonra tekrar mindere çıkan Damla gösterisini başarıyla tamamladı. Baba Çiler ise kızının gösterisini heyecanla izledi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Gösterdiği fedakarlığıyla alkış alan baba Salim Çakal, o anları anlattı:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması sırasında çok heyecanlıydım, kızım gösteri yapacaktı. Çocuğum gösteri esnasında, yağmurdan dolayı kayarak gösterisini yapamaz oldu. O an elimden gelen tek şey minderleri ters çevirip kuru zemini hazırlamaktı. Bunu hazırlayarak çocuğumun gösterisini hazırladım. Orada çocuğumun, öğretmenlerinin emeği heba olmasın diye aniden bu aklıma geldi". - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
