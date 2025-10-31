B-Reçete Sistemi Mersin'de Tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitki koruma ürünlerinin doğru ve kontrollü kullanımını sağlamak amacıyla geliştirilen 'B-Reçete' sistemi, Mersin'de düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Pilot iller arasında yer alan Mersin'de gerçekleştirilen toplantının başkanlığını Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram yaptı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) toplantı salonunda düzenlenen programda; Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Dr. Nesrin Çakır Arıcan, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak, bakanlık uzmanları, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri, zirai karantina müdürlükleri, biyolojik mücadele araştırma enstitüleri temsilcileri, meslek odaları, tarım paydaşları, BKÜ bayi ve uygulayıcıları ile üreticiler hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Mersin İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdal Perişan, 'B-Reçete' sistemiyle pestisit kullanımının kayıt altına alınacağını belirterek, "Sistem, kontrolsüz ilaçlamaların önüne geçecek ve ürünlerdeki pestisit kalıntılarının azaltılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Mersin'in, 4 pilot il arasında yer alması memnuniyet vericidir" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Okan Özkaya'nın konuşmasının ardından söz alan Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram, sistemin hedef ve işleyişi hakkında sunum yaptı. Bayram, B-Reçete sisteminin güvenilir gıdaya erişim, izlenebilirlik ve pestisit kalıntılarının azaltılması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yetki tanımlamaları, eğitim süreçleri ve teknik altyapı hakkında bilgi verdi.

Toplantının sonunda katılımcıların soruları cevaplanarak sisteme ilişkin görüş, öneri ve talepler raporlandı. Mersin'in de içinde bulunduğu projenin, 2025 yılı itibarıyla tüm Türkiye'de uygulanacağı ve dünyada ilk olacağı ifade edildi. - MERSİN