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Aziziye Tarım Lisesi'nde Buğday Ekimi Hazırlıkları Başladı

Aziziye Tarım Lisesi'nde Buğday Ekimi Hazırlıkları Başladı
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Aziziye Tarım Lisesinin 800 dönümlük arazisinde güzlük buğday ekimi için hazırlıklar başlatıldı. Kaymakamlık öncülüğünde ve Ziraat Odası'nın destekleriyle, çevre köylerden gelen çiftçiler ve traktörlerle ekim süreci tamamlanacak.

Aziziye Tarım Lisesinin 800 dönümlük arazisinde güzlük buğday ekimi için hazırlıklara başlandı.

Aziziye Kaymakamlığının öncülüğünde Ziraat Odası'nın destekleri ile gerçekleştirilen sürüm işi, çevre köylerden gelen 25 traktör vasıtasıyla 3 gün boyunca imece usulü ile tamamlandı. Buğday ekimi ise aynı şekilde komşu köylerden gelen çiftçilerin imecesi ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin destekleriyle gerçekleştirilecek.

Dört yıllık bir geçmişe sahip olan Aziziye Tarım Lisesi, 295 öğrencisi ile bölgeye modern tarım ve hayvancılık alanında bilgi ve donanıma sahip çiftçiler yetiştirme vizyonuna sahiptir. Buğday ekimi etkinliği, hem bölgedeki tarımsal üretimi desteklemek hem de genç nesillere tarımın önemini öğretmek amacıyla atılan değerli bir adım olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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