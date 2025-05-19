Azerbaycan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Azerbaycan'daki Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törende Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, büyükelçilik müşavirleri ve çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan dans gösterileri, şiir okumaları ve canlı müzik performansları gerçekleştirildi.

Bugün Azerbaycan'da Türk Milletinin geleceğinde bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919'un 106. Yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını en başta rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 19 Mayıs yalnızca bir tarih değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının bağımsızlık meşalesini Anadolu'nun dört bir yanına taşımasının sembolüdür" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ı gençliğe armağan ederken bu ülkenin yarınlarını da onlara emanet etmiştir"

Samsun'da yakılan meşalenin bir ulusun kendi geleceğini tayin etme iradesinin ilk adımı olduğunu vurgulayan Büyükelçi Birol Akgün, "Bu adım emperyalizme karşı verilen kararlı bir mücadelenin ve milletimizin azim ve inancının ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ı gençliğe armağan ederken aslında bu ülkenin yarınlarını da onlara emanet etmiştir. Zira o çok iyi biliyordu ki bir milletin en büyük güvencesi iyi yetişmiş, özgür düşünen milli ve manevi değerlerine bağlı genç nesillerdir. Sevgili gençler, sizler sadece birer birey değilsiniz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğisiniz. Hangi coğrafyada olursanız olun, hangi dili konuşursanız konuşun, taşıdığınız kimlik size büyük bir sorumluluk yüklemektedir" diye konuştu.

"Sizlerin emeği milletimizin geleceğine atılmış en sağlam temeldir"

Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü yalnızca bir temenni değil, aynı zamanda gençler için bir görev olduğunu söyleyen Akgün" Bu bayramı bugün yurt dışında kutlarken çok daha dikkatli olmak durumundayız. Çünkü sizler burada sadece kendi kimliğiniz değil, aynı zamanda ülkenizin kültürünü, tarihini ve değerlerini de temsil ediyorsunuz. Her bir davranışınız, her bir başarınız, Türkiye'nin yüzünü güldürecek birer ışık, birer örnek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitimcilere ve idarecilere seslenen Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, "Evlatlarımızı sadece bilgiyle değil, aynı zamanda vatan sevgisiyle, ahlakla, sorumluluk bilinciyle donattığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünün gençlerini, yarının liderleri olarak yetiştirmek büyük bir vizyon ve fedakarlık ister. Sizlerin emeği milletimizin geleceğine atılmış en sağlam temeldir" şeklinde konuştu.

"19 Mayıs, Türk milletinin esarete boyun eğmediği, bağımsızlık için ayağa kalktığı bir dirilişin simgesi"

Azerbaycan'da 19 Mayıs'ın kutlanıyor olmasının sadece bir bayram sevinci değil, aynı zamanda özel bir gurur vesilesi olduğunu da belirten Büyükelçi Akgün, "Türkiye ve Azerbaycan sadece sınırları farklı iki ülke değil, ortak dili, kültürü, inancı, tarihi ve yazgıyı paylaşan iki kardeş halktır. Tarihin farklı dönemlerinde aynı acılarda gözyaşı dökmüş, aynı umutlarla ayağa kalkmış, aynı sevinçlerde bir olmuş milletiz biz. 1918'de Bakü'nün kurtuluşunda Kafkas İslam ordusunu karşılayan Azerbaycan halkının yüreğiyle, 2020'de Karabağ zaferinde Azerbaycan'ın yanında duran Türkiye'nin duruşu, aynı kökten gelen bu kardeşliğin en somut örnekleridir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında durduğuna değinen Akgün, "Zor günlerde ortağımız olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Nasıl ki 19 Mayıs 1919, Türk milletinin esarete boyun eğmediği, bağımsızlık için ayağa kalktığı bir dirilişin simgesi ise, Azerbaycan halkının ve vatan toprağını, milli onurunu ve istiklalini korumak uğruna verdiği mücadeleler, aynı ruhun ve azmin yansımasıdır" diye konuştu.

"Bu kardeşlik sadece bugünün değil, yarının da güvencesidir"

Her iki milletin de vatan sevgisinin sönmeyen bir meşale gibi yanmakta olduğunu belirten Büyükelçi Birol Akgün, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in 'Birlikte güçlüyüz' anlayışıyla attığı temeller, bugün stratejik ortaklıkta, eğitimden savunmaya, kültürden enerjiye kadar uzanan geniş bir alanda daha da derinleşmektedir. Hiç şüphesiz Şuşa beyannamesi ile ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine yükseltme bakımından son derece önemli bir adımı temsil etmektedir. İki ülke arasındaki kardeşlik artık sadece sözlerle değil, birlikte inşa edilen projelerle, omuz omuza kazanılan zaferlerle ve birbirine açılan kalplerle yaşanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, "Bizler bu büyük mirası yalnızca geçmişimizin bir hatırası olarak değil, gelecek nesiller için bir sorumluluğu ve emanet olarak görüyoruz. Çünkü bu kardeşlik sadece bugünün değil, yarının da güvencesidir. Görevimiz bu dostluğu yaşatmakla kalmayıp daha da ileriye taşımaktır. Gençlerimize düşen en büyük görev ise bu ortak ruhu anlayarak onu çağın gerekleriyle yoğurmak ve Türkiye, Azerbaycan dostluğunu daha da yüceltmektir" açıklamasında bulundu. - BAKÜ