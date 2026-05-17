Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev Erzurum'da

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette; Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağları, "İki Devlet, Tek Millet" anlayışı çerçevesinde değerlendirildi. Ortak tarih, kültür ve gönül birliğinin iki ülke arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendirdiği vurgulandı. Görüşmede ayrıca; ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda yürütülebilecek iş birliği çalışmaları ile bölgesel dayanışmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Aydın Baruş, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkonsolos Zamin Aliyev'e teşekkür ederek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarının daim olmasını temenni etti. - ERZURUM

