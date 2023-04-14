Ayvalık Belediyesi'nin Standı, Emıtt'te İlgi Görüyor

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan Ayvalık Belediyesi, tarihi, doğası ve gastronomisi ile fuarın ilgi çeken ve merak edilen stantları arasında yer aldı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan Ayvalık Belediyesi, tarihi, doğası ve gastronomisi ile fuarın ilgi çeken ve merak edilen stantları arasında yer aldı.

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yer alan Ayvalık Belediyesi, Ticaret Odası ve Turizm Geliştirme Birliği'nin desteğiyle tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Fuarda beğeni toplayan Ayvalık Belediyesi'nin standını, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, fütürist otelci Cem Kınay ve ünlü şef Hazer Amani de ziyaret etti.