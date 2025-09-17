AYESOB Başkanı Künkcü, Şoför Esnafını Dinledi

Yeni vergi düzenlemesi kapsamında şoförler odası başkanlarıyla istişare toplantısında buluşan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, oda başkanlarının görüş ve önerilerini tek tek not aldı. Künkcü, 'Basit usulden gerçek usule geçiş esnafımıza ağır bir yük getirecek, biz de çözüm için çalışıyoruz' dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın genelindeki şoförler odası başkanlarıyla istişare toplantısında buluştu. AYESOB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantının ana gündemini ise Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek olan "basit usulden gerçek usule geçiş" düzenlemesi oluşturdu.

AYESOB Başkanı Künkcü, şoför esnafının sorunlarına özel önem verdiklerini vurgulayarak, "82 odamız var, bunların içinde en çok sıkıntıyı çekenler şoför esnafımız. Hakikaten çok büyük zorluklarla karşı karşıyalar. Yeni düzenleme ile birlikte bu yük daha da artacak. Esnafımızın maliyetleri 80 ila 100 bin lira arasında artacak. Biz de esnafımızın yanında durarak bu yükün hafiflemesi için çalışıyoruz." dedi.

Başkan Künkcü düzenlemenin duyurulmasının ardından vakit kaybetmeden Ankara'da girişimlere başladıklarını hatırlatarak, "Konuyu gündeme taşıdık. Ardından bakanlık yetkililerimiz ve milletvekillerimizle görüştük. Aydın Milletvekillerimiz ile görüştük. Esnafımızın sesi olmak ve onların sorunlarını her platformda anlatmak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca, yeni sistemin esnafa daha az yük getirmesi ve odaların gelir kaybına uğramaması için öneriler de gündeme geldi.

Başkan Künkcü, "Hasılata dayalı vergileme veya götürü usul sistemi gibi alternatifler gündeme geldi. Ayrıca, yeni düzenlemenin uygulanmasının 3 yıl uzatılması ve nüfus sınırının 30 binden 60 bine çıkarılması halinde birçok ilçemiz bu yükten kurtulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Künkcü,"Bizler esnafımızın derdini sadece dile getirmiyoruz, çözüm için de çalışıyoruz. Odalarımızın mali yapısını koruyacak, esnafımızın yükünü hafifletecek her adımı atıyoruz. Ankara'da da Aydın'da da tek gayemiz esnafımızın hakkını savunmaktır. Şoför esnafımızın emeği çok kıymetli, biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda söz alan şoför odası başkanları, sahada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini tek tek dile getirdi. Başkan Muhammet Ali Künkcü, bu görüşleri dikkatle dinleyerek not aldı. Künkcü, "Bugün burada dile getirilen her görüşü bizler Ankara'ya, TESK'e, bakanlıklarımıza ve milletvekillerimize aktaracağız. Esnafımızın sesini duyurmak için tüm mercilerle temas halindeyiz. Burada alınan notlar sadece bir toplantıda kalmayacak, rapor halinde en üst seviyeye kadar taşınacak" diye konuştu.

Toplantıya katılan şoför odası başkanları, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü'nün sorunları sahiplenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkanlar, "Sayın Künkcü'nün bizleri dinleyerek her görüşümüzü üst mercilere taşıma sözü, esnafımız için büyük bir güvence oldu. Esnafın dertlerine sahip çıkan, çözüm arayan bir birliğe sahip olduğumuz için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN