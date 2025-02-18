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Aydın ve Iğdır Ticaret Borsaları Arasında Kardeş Borsa Protokolü İmzalandı

Aydın ve Iğdır Ticaret Borsaları Arasında Kardeş Borsa Protokolü İmzalandı
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Aydın Ticaret Borsası ile Iğdır Ticaret Borsası, iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kardeş Borsa İş Birliği Protokolü imzaladı. Protokol, ortak projeler geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedeflerini taşıyor.

Aydın Ticaret Borsası ile Iğdır Ticaret Borsası arasında Kardeş Borsa İş Birliği Protokolü imzalandı.

Aydın Ticaret Borsası ile Iğdır Ticaret Borsası arasında, karşılıklı iş birliğini güçlendirmek, ortak projeler yürütmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla "Kardeş Borsa İş Birliği Protokolü" imzalandı. Iğdır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kumtepe ve beraberindeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda/Borsa Akreditasyon çalışmaları kapsamında, karşılaştırmalı performans değerlendirmeleri yapmak ve iş birliği imkanlarını görüşmek üzere Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve borsa meclis üyeleriyle bir araya gelen heyet, iş birliği alanlarını detaylı şekilde ele aldı. Gerçekleştirilen Kardeş Borsa İş Birliği Protokolü İmza Töreni ve İstişare Toplantısında, iki borsa arasındaki potansiyel iş birliği fırsatları değerlendirildi. Toplantıda, üyelere daha kaliteli hizmet sunulması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, imzalanan protokolün, iki borsa arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, hizmet standartlarını yükseltmeyi ve ortak faaliyetleri teşvik etmeyi hedeflediğini belirterek, kardeşlik protokolünün her iki borsa için de hayırlı olmasını temenni etti.

Iğdır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kumtepe ise Aydın Ticaret Borsası ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, protokol kapsamında verimli projelere imza atacaklarını ifade etti.

Ziyaret, protokol imza töreninin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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