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Aydın esnafının geleceği masaya yatırıldı

Aydın esnafının geleceği masaya yatırıldı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü'ye iade-i ziyarette bulundu. Görüşmede esnafın güçlendirilmesi ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projeler ele alındı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Künkcü'ye iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, Aydın esnafının güçlendirilmesi ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projeler ele alındı.

AYESOB hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, Aydın'ın ticaret hayatını canlandırmaya yönelik projeler ile esnaf ve sanatkarların gelişimini destekleyecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Dr. Osman Varol, ziyaret sırasında esnaf teşkilatlarının şehir ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, AYESOB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Görüşmede, kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Aydın'ın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak ortak projelerin önemine vurgu yapıldı. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada da kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve kent ekonomisine değer katacak projeler konusunda istişarelerin devam edeceği ifade edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AYESOB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Künkcü ise "Aydın Valimiz Dr. Osman Varol'un Birliğimize gerçekleştirdiği nazik iade-i ziyaretten büyük memnuniyet duyduk. Kamu kurumlarımızla uyum ve iş birliği içerisinde çalışmayı her zaman önemsiyoruz. Aydın esnaf ve sanatkarlarımızın gelişimi ile ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması adına birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Valimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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