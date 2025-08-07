Aydın Ticaret Borsası, Vali Canbolat'ı Kuru İncir Töreni İçin Ziyaret Etti

Aydın Ticaret Borsası heyeti, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek 2025/2026 sezonu Kuru İncir İlk Alım Töreni'ne davet etti. Görüşmede, bölge tarımı ve üreticilerin beklentileri de ele alındı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Aydın Ticaret Borsası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Kuru İncir İlk Alım Töreni" hakkında bilgi verilerek, 2025/2026 sezonu kapsamında gerçekleştirilecek törene Vali Canbolat davet edildi.

Görüşmede ayrıca, Borsanın mevcut faaliyetleri ile bölge tarımına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. İlimizin önde gelen tarımsal ürünlerinden olan kuru incir başta olmak üzere, tarımsal üretime ilişkin güncel gelişmeler, üretici beklentileri ve sektörün karşılaştığı temel sorunlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN