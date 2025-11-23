Aydın Ticaret Borsası, Üye Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi

Aydın Ticaret Borsası, üyelerinin talepleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları, Growtech 24. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında Antalya'da düzenlenen Üye Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirdi.

Toplantıya; Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, meclis üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve borsa üyeleri katılım sağladı. Toplantıda; laboratuvar hizmetleri, ürün depolama çözümleri, coğrafi işaret çalışmaları, tadım ve tanıtım etkinlikleri, sektör toplantıları ve e-ticaret faaliyetleri başta olmak üzere Borsanın yürüttüğü projeler detaylı şekilde paylaşıldı. Aydın Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen çalışmaların bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar da vurgulandı.

"Aydın Ticaret Borsası, 1 Milyar TL'lik yatırımı ekonomiye kazandırdı"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur toplantıda yaptığı sunumda Aydın Ticaret Borsası'nın projeleri, hizmetleri ve yatırımları hakkında bilgi verdi. Borsanın, Türkiye'deki 115 ticaret borsası arasında tescil işlem hacmi bakımından ilk 14'te, Ege Bölgesi'nde ise 2'nci sırada yer aldığını belirten Çondur, göreve geldiklerinden bu yana yaklaşık 1 milyar TL değerinde yatırımı ülke ve bölge ekonomisine kazandırdıklarını ifade etti.

Çondur, "Laboratuvar ve depolama hizmetlerimiz, coğrafi işaret çalışmalarımız, tanıtım faaliyetlerimiz, sektör toplantılarımız ve e-ticaret uygulamalarımızla hem üyelerimize kolaylık sağlıyor hem de bölgesel ekonomiye önemli katkılar sunuyoruz. Üyelerimizden gelen talepleri dikkatle değerlendiriyor, planlamalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" dedi.

Üyelere yönelik yenilikçi hizmetler hayata geçirildi

Türkiye'deki ticaret borsaları arasında bir ilk olarak kurulan Sınai Mülkiyet Danışma Birimi ile üyelerin marka, patent ve tasarım konularındaki ihtiyaçlarına profesyonel destek sağlanmaya başlandığını belirten Çondur, "Avukata Sor" hizmetinin de hızlı hukuki yönlendirme amacı taşıdığını ifade etti. Ayrıca "Online Aidat Tahsilatı" hizmeti ile ödeme süreçlerinin kolaylaştırıldığını, Yöresel Aydın Platformu sayesinde ise borsa üyelerinin ürünlerini Türkiye genelindeki tüketicilere ulaştırabildiğini söyleyen Çondur, platformdan 62 üyenin aktif olarak faydalandığını bildirdi.

Yenilenebilir enerji kaynaklı Ar-Ge ve Etüt Merkezi projesine bakanlık desteği

Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Ar-Ge ve Etüt Merkezi Projesi'nin ilin katma değeri yüksek ürünlerinin işlenmesi, markalaşması ve pazarlanmasına katkı sağlayacağını belirten Çondur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın projeye destek talebini olumlu karşıladığını ifade etti. Ar-Ge ve Etüt Merkezi'nin; güneş enerjisi kullanarak kendi elektriğini üreten, modern laboratuvarlara, uygulamalı eğitim alanlarına ve atölyelere sahip sürdürülebilir bir yapı olacağını belirten Çondur, proje için finansmanın Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmasının planlandığını söyledi.

"Aydın Ticaret Borsası, coğrafi işaretlerde lider konumda"

Çondur, Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Çam Fıstığı ve Aydın Enginarı'nın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini; Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini ve Aydın Çam Fıstığı'nın ise Avrupa Birliği'nde tescil edildiğini hatırlattı. Çondur, "Aydın İnciri ve Söke Pamuğu'nun AB coğrafi işaret tesciliyle ilimizdeki toplam AB tescilli ürün sayısı 6'ya ulaşmıştır. Bu başarıyla Aydın, ülkemizi AB Komisyonu nezdinde temsil eden iller arasında ilk sıraya yükselmiş; Aydın Ticaret Borsası da menşe adıyla en fazla tescile sahip kurum olmuştur" dedi.

Aydın'a Modern Fuar Alanı İhtiyacı

Growtech Antalya, Yörex Antalya, Olivtech İzmir ve WorldFood İstanbul fuarlarına katıldıklarını belirten Çondur, 2012'den bu yana Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Aydın Tarım Fuarı'nın giderek büyüdüğünü ifade ederek, "12. fuarımızda 580 marka, yaklaşık 500 bin ziyaretçi ve 7 milyar 500 milyon TL sıcak satış ile Türkiye'nin en büyük iki tarım fuarından biri konumuna geldik. 13. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın daha modern ve yenilikçi bir fuar alanında gerçekleştirilmesi ilimiz için büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Sosyal sorumluluk projelerine güçlü destek

Aydın Ticaret Borsası'nın sosyal sorumluluk faaliyetlerine de değinen Çondur, 2014'te hayata geçirilen Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi'nde bugüne kadar yaklaşık 4.500 öğrenciye 5 milyon TL'lik eğitim desteği sağlandığını belirtti. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere toplam 4 milyon TL tutarında gıda yardımı yapıldığını aktardı. Bu faaliyetlerin üyelerin katkılarıyla yürütüldüğünü ifade eden Çondur, Aydın Ticaret Borsası'nın kente ekonomik ve sosyal açıdan değer katma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Toplantının ikinci gününde eğitim programları düzenlendi

Toplantının ikinci gününde Av. Doç. Dr. Ali Ekin tarafından 'İş Hukukunda Güncel Gelişmeler ve İşveren Sorunları ile Arabuluculuk Uygulama Hataları' eğitimi verildi. Ayrıca eğitmen Adnan Erbaş'ın 'Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi' ile 'Kişisel Marka Geliştirme Eğitimi' gerçekleştirilerek üyelere eğitim programı sunuldu. - AYDIN