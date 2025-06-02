Aydın Ticaret Borsası, TOBB'un 81. Genel Kurulu'na Katıldı

Aydın Ticaret Borsası, TOBB'un 81. Genel Kurulu'na Katıldı
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Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 81. Genel Kurulu'na katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, genel kurulun hayırlı olmasını dilerken, ticaretin geleceği ve özel sektörün güçlendirilmesi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 81. Genel Kurulu'na katılırken, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Genel Kurulu'nun ülkemiz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 81. Genel Kurulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle Ankara'da gerçekleştirildi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen genel kurula, ülke genelinden çok sayıda oda ve borsa temsilcisi katılırken, Aydın Ticaret Borsası'nı temsilen de Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, TOBB Delegeleri Rıza Uyar ve Cengiz Ülgen, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Çevik ve Ahmet Şenel ile Meclis Üyeleri Adem Türkmen, Mehmet Ali Avcu, Mehmet Akkan, Ali Rıza Vural, M. Hakan Adalı ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.

Genel Kurul süresince Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, ticaretin geleceği ve özel sektörün güçlendirilmesine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın iş dünyasına yönelik mesajları, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Komisyon sunumlarının ardından yapılan oylamalarla genel kurul başarıyla tamamlandı.

Genel kurul programı kapsamında Aydın Ticaret Borsası heyeti, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Aydın Ticaret Borsası'nın devam eden çalışmaları, üyelerden gelen talepler ve öneriler hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, TOBB'un her alanda ülkeyi ve iş dünyasını başarıyla temsil ettiğini vurgulayarak, "TOBB'un 81. Genel Kurulu'nun ülkemiz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyor, ev sahipliği ve katkıları için M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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