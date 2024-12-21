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Aydın Süt Birliği Başkanı, Süt Fiyatının Yüksek Olması Gerektiğini Açıkladı

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Aydın Süt Birliği Başkanı Servet Başkaya, Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 17,15 liralık süt fiyatının en az 20 lira olması gerektiğini ifade etti. Yem ve diğer maliyetlerin dikkate alınmasının önemine dikkat çekti.

HABER: Osman Bekar

(AYDIN)- Aydın Süt Birliği Başkanı Servet Başkaya, Ulusal Süt Konseyi tarafından 1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere 17 lira 15 kuruş olarak açıklanan süt fiyatının 20 lira olması gerektiğini söyledi.

Aydın Süt Birliği Başkanı Servet Başkaya, Ulusal Süt Konseyi'nin süt fiyatlarını 17,15 lira olarak açıkladığını ancak sanayicinin bunun üzerine ne kadar soğutma ve nakliye bedeli ekleyeceğinin henüz belli olmadığını belirtti. Başkaya, yem fiyatları, süt yağı ve soğutma gibi bedeller dikkate alındığında sütün litre fiyatının 20 lira olması gerektiğini belirtti.

Başkaya şunları söyledi:

"Sanayinin tavrı ne olacak. Bunun üzerine ne kadar soğutma ve nakliye bedeli ekleyecek o daha meçhul. Süt 13,5 lira açıklandığında 1,5 lira soğutma ve nakliye bedeli verileceğini açıklanmıştı. Bu yine verilecek mi, verilecekse miktarı ne olacak. 1,5 lira yetmez, mazot gideri ve elektrik giderleriyle birlikte bunun asgari 2 lira olması lazım.

Üretici hiçbir zaman sütün fiyatını açıklamaya yetkili değil. Birileri açıklayacak, sanayici mi bilecek devlet mi bilecek artık orasını kestiremiyoruz. Yem paritesini uyulsun, ona göre fiyat açıklansın demiştik. Ancak yine de yem paritesine uyulmayan bir fiyat açıklandı. Şu anda benim ahırıma giren yemin fiyatı 13,14 lira arasında kilogramı. 13 çarpı 1,5 yaptığımız zaman rakam 19,5 liraya tekamül ediyor. Bakıcaz, sözleşmeler imzalanırken o zaman karar vereceğiz.

Biz şu anda, açıklanan fiyata yağdan dolayı zaman 1 lira, 18,5 olması lazım. Bir de soğutma ve diğer bedeller eklenince 20 lira olması lazım."

Sanayicinin fiyata uymaması halinde raflardaki sütün fiyatının ne olacağına ilişkin bir soru üzerine de Başkaya, "Yapılan zam yüzde 17'ye tekamül ediyor. Raftaki fiyata ne kadar yansır bilemem. Vatandaş süt içecek ama bir kilo yerine yarım kilo içecek" diye konuştu.

Aydın Süt Birliği Başkanı, Süt Fiyatının Yüksek Olması Gerektiğini Açıkladı
Kaynak: ANKA / Yerel
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