Aydın'ın tarihi Salı Pazarı'nda yıl sonu hareketliliği
Aydın'ın tarihi Salı Pazarı, yılın son haftasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Özellikle kışlık kıyafetler ve taze meyve-sebzeler için pazara akın eden Aydınlılar, uygun fiyatlar ile alışveriş yapmanın keyfini çıkardı.

Aydın'ın en eski ve en yoğun pazarlarından biri olan Salı Pazarı, yılın son haftasında yine vatandaşların uğrak noktası oldu.

Aydın'ın sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olan Salı Pazarı, yılın son günlerinde de hem esnafın hem de vatandaşın buluşma noktası olmaya devam ediyor. Özellikle giyim ürünlerinin yer aldığı bölümlerde tezgahlar önünde yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların pazarlara yöneldiği gözlemlendi. Hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesiyle birlikte vatandaşlar, kışlık kıyafet ve günlük giyim ihtiyaçlarını Salı Pazarı'ndan karşılamayı tercih etti. Yeni yıla evlerinde girmeye hazırlanan vatandaşlar ise meyve ve sebze tezgahlarına yoğun ilgi gösterdi.

Pazar esnafı yılın son haftası olması nedeniyle satışların önceki haftalara göre arttığını belirtirken, alışveriş yapan vatandaşlar da pazarlardaki fiyatların marketlere göre daha uygun olduğunu dile getirerek, hem sofralarını hazırlamak hem de eksiklerini tamamlamak için pazara geldiklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
