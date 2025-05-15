Aydın Lisesi, Atıcılık Genç Kızlar Türkiye 4'üncüsü oldu

Aydın Lisesi, Atıcılık Genç Kızlar Türkiye 4'üncüsü oldu
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Mersin'de düzenlenen 'Atıcılık Genç Kızlar Tüfek Yarışması'nda Aydın Lisesi, Türkiye 4'üncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler, yarışmada sergiledikleri performansla Aydın'a gurur yaşattı.

Türkiye Okul Sporları kapsamında 9-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen 'Atıcılık Genç Kızlar Tüfek Yarışması'nda Aydın Lisesi aldığı derece ile gururlandırdı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleşen yarışmada, Aydın Lisesi öğrencileri takım kategorisinde Türkiye 4'üncülüğü elde etti. Okulun 10/E sınıfı öğrencileri Ceylin Demir, Elif Balcıoğlu ve Elif Ravza Kaya'nın yer aldığı takım, kıyasıya geçen yarışmada üstün performans sergileyerek Aydın'a gurur yaşattı. Aydın Lisesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aydın Lisesi Ailesi olarak öğrencilerimizi tebrik ederiz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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