Aydın Koçarlı’da Tarımsal Sulama Projesi Devam Ediyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasında hizmet verecek olan çalışmalarda bölgeye getirilen devasa boruların montajı aralıksız devam ediyor.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da tarımsal sulama hizmetleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımına başlanan Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması projesinde 2. kısım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tarım arazilerinin sulanmasına hizmet edecek olan Aydın Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım işi dahilinde bölgeye getirilen devasa boruların da montaj çalışmaları sürüyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Koçarlı Bağarası Ovası'nda bulunan 146 bin 40 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan 'Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım' inşaatında devasa boruların montaj çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denildi. - AYDIN