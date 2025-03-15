Aydın'ın Tek Teneke Ustası: İbrahim Çatuk'un Meslek Mücadelesi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve ilçenin tek teneke ustası olan İbrahim Çatuk (52), bir metrekarelik dükkanında hem ekmeğini çıkarıyor hem de yıllardır mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

52 yaşındaki İbrahim Çatuk, Hıdırbaba Mahallesi'nde, bir metrekarelik dükkanında kaybolmaya yüz tutmuş tenekecilik mesleğini sürdürüyor. Mesleğe babasının yanında 11 yaşında çırak olarak başlayan ve ikinci nesil olarak devam ettiren Çatuk, atölyesinde teneke malzemeyi, kova, huni, baca borusu gibi gereçlere dönüştürüyor. İlçenin tek teneke ustası olan ve mesleğini yıllardır sürdürmeye çalıştığını ifade eden Çatuk, ustalığını devredebileceği kimsenin kalmadığını vurgularken, ilçedeki vatandaşların gelen talepler üzerine hem üretim yapıyor hem de küçük dükkanında tamiratlarını gerçekleştiriyor. Çatuk, aynı zamanda artan teneke parçalarını da düdüğe dönüştürerek mahalledeki çocukları sevindiriyor.

Tenekeyi şekilden şekle sokarak birçok gereç üreten Çatuk, el emeği ve sanatkarlık isteyen meslekte artık çırak yetişmediğini söyleyerek babasından öğrendiği ustalık sırlarını aktarabileceği kimsenin olmadığını belirtti. Kendisi gibi vatandaşın isteklerine yönelik üretim veya tamirat yapan usta sayısının çok az olduğunu belirten Çatuk; "İlkokuldan bu yana bu işi yapıyorum. Şu anda 52 yaşındayım. Kendimiz üretiyoruz bunları. El sanatı bu. Üretimi evde yapıyorum ama satışları bu 1 metrekarelik dükkanımda yapıyorum. Aynı zamanda burada küçük tamiratları yapıyorum. Üretimi zaten burada yapamam bu dükkana makine sığmaz. Çorbayı kaynatınca şükrediyoruz halimize. Süzme tenekesi, baca boru uçları gibi ürünleri yapıyorum aynı zamanda gelen talebe göre de üretim yapıyorum. Bu benim baba mesleği zaten. İkinci nesil olarak bu işi devam ettiriyorum. Bu teneke ustalığı el mahareti ister. Tarihi bir meslek. İlçenin tek teneke ustasıyım. Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getiriyoruz. Zaten çırak bulamıyoruz yetiştirecek adam yok. Biz de burada ufak tefek işlerle talepleri yerine getiriyoruz. Dükkanımız küçük tabi ama bana yetiyor. Zaten mezara nasıl sığıyorsak buraya da sığarız" dedi. - AYDIN