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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kadın kooperatiflerine eğitim düzenledi

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kadın kooperatiflerine eğitim düzenledi
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda kadın kooperatiflerine eğitim programı düzenlendi. Programda gıda hijyeni, ambalajlama, kadına yönelik şiddetle mücadele ve hukuki haklar ele alındı; kooperatiflerin kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla eğitim programı düzenlendi. Programda gıda hijyeni, ambalajlama, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların hukuki hakları ele alındı.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almalarını sağlamak, kooperatifçilik faaliyetlerini geliştirmek ve üretim süreçlerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim programı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü kapsamında düzenlendi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim programında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Çiğdem Kurt tarafından gıda hijyeni ve ambalajlama konularında bilgilendirme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) biriminden Hicran Çete ile Kadın ve Demokrasi Vakfı Hukuk Birimi'nden Avukat Züleyha Vardarlı ise kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların hukuki hakları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Eğitimlerde kadın kooperatiflerinin üretim ve girişimcilik süreçlerinde karşılaştıkları konuların yanı sıra gıda güvenilirliği, kooperatifçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kadınların sosyal hayattaki hakları üzerinde duruldu.

Gerçekleştirilen eğitimlerle kadın kooperatiflerinin bilgi ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayattaki etkinliğinin artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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