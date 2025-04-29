Aydın İçin Güç Birliği Toplantısı: Havalimanı ve Ulaşım Sorunları Ele Alındı

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve milletvekillerinin katılımıyla, oda ve borsa başkanlarının koordinesinde düzenlenen 'Aydın İçin Güç Birliği Toplantısı", ikinci kez gerçekleştirilirken, toplantıya katılan yetkililer Aydın Çıldır Havalimanı'nın yolcu trafiğine açılması ile ilgili tam bir mutabakata varırken, gerekli çalışmaların ve girişimlerin yapılmasına karar verildi.

Geçtiğimiz Mart ayında Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası ve Aydın Ticaret Odası işbirliği ile düzenlenen 'Birlik Toplantısı'nın ikincisi gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde ve Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkalığında gerçekleştirilen toplantıda Aydın'ın sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Aydın milletvekilleri ile oda ve borsanın başkanlarının da bulunduğu toplantı sonunda Aydın Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada "7 Mart 2025 tarihinde yapılmış olan ilk toplantıda alınan kararlar ve belirlenen gündeme bağlı olarak; ilgili kurum müdürleri davet edilmiş, gerekli bilgiler alınmış ve süreç yönetimi ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu doğrultuda Aydın Çıldır Havalimanı'nın yolcu trafiğine açılması ile ilgili tam bir mutabakata varılmış olup, gerekli çalışmaların ve girişimlerin yapılmasına, Söke Sazlı Mahallesi ve Novada Kavşakları'nda özellikle yaz dönemlerinde yaşanan yoğun trafiğin giderilmesi için gerekli görüşmelerin yapılmasına, devam eden yatırımların hızlandırılması, aynı zamanda ilin diğer ulaşım konuları ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasına, ilimizde yaşanan meteorolojik kuraklıktan dolayı üreticilerimizin mağdur olmaması adına üretici temsilcilerinin talep ve ihtiyaçları göz önüne alınarak sulama sezonunda azami verimin alınması için gerekli çalışmaların yapılmasına, zirai don nedeniyle ilimizde zarar gören üreticilerimizin zararlarının karşılanması için ilgili bakanlık nezdinde girişimlerin yapılması konuları ele alındı. 7 Mart 2025 tarihindeki ilk toplantımızda belirlemiş olduğumuz gündem maddelerinden biri Aydınımızın deprem gerçeğidir. Deprem öncesi ve sonrası ile ilgili uzmanların görüşleri alınarak, bilimsel veriler ışığında yapılan değerlendirmeler neticesinde; bütün kurumların eşgüdüm içerisinde depreme hazırlık konusunda gerekli çalışmaları yapmasına, bugünkü toplantıda alınan kararlara ilişkin aksiyonlarda yol alınmasının ardından, Aydınımız için belirlenen diğer gündem maddeleriyle birlikte, üçüncü toplantının Aydın Sanayi Odası'nda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN