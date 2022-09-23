Aydın yerel: Kuşadası Belediyesi, iki siteye Atatürk Büstü hediye etti

Kuşadası Belediyesi tarafından iki siteye Atatürk büstü hediye edildi. Site sakinlerinin milli bayramlarda yapılan törenlerde kullanmak amacıyla Kuşadası Belediyesi'nden talep ettiği Atatürk büstleri, Kültür Müdürlüğü personeli tarafından site yöneticilerine teslim edildi.

Kuşadası Belediyesi'ne, Soğucak Mahallesi'nde bulunan Dağcılar Sitesi ve Karaova Mahallesi'nde bulunan Ege Yakası Sitesi yöneticileri Ümran Yılmaz ve Bilgi Tarhan tarafından Atatürk Büstü talebi gelmesi üzerine Kültür Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Site içerisinde milli bayramlarda toplanmak üzere bir Atatürk Büstü oluşturmak isteyen site sakinlerinin talebini geri çevirmeyen ekipler, siteleri ziyaret ederek büstleri site sakinlerine ulaştırdı.

Dağcılar Sitesi Yöneticisi Ümran Yılmaz talebi sonrasında Kültür Müdürlüğü ekiplerinin çok nazik ve ilgili olduğunu belirterek "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü site içerisinde milli bayramlarda yaptığımız törenlerde kullanmak için toplanma alanımıza yerleştireceğiz. Sitemizde bir Atatürk Büstü olması hepimizin ortak isteğiydi. Bizi kırmayarak iletişime geçen ve büstleri sitemize kadar getirerek bizlere ulaştıran Kuşadası Belediyesi'ne ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN