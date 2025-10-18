Haberler

Aydın-Denizli Otoyolu'nın İlk Yılı: Bölgesel Kalkınmaya Katkı

Aydın-Denizli Otoyolu'nun İlk Yılı: Bölgesel Kalkınmaya Katkı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun birinci yıl dönümünü kutlayarak, yolun bölge ekonomisine ve ulaşıma sağladığı katkıları vurguladı. Otoyol sayesinde İzmir Limanı'na daha hızlı ulaşım sağlandığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın- Denizli Otoyolu'nun hizmete girmesinin birinci yılında yatırımların bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ege Bölgesi'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan Aydın- Denizli Otoyolu'nun hizmete açılmasının birinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Uraloğlu paylaşımında, otoyolun bölge ekonomisine ve ulaşıma sağladığı katkılara dikkat çekerek, "Aydın- Denizli Otoyolu 1 yaşında. Ege'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan bu yatırımımızla Ege'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan bu yatırımımızla ulaşımı hızlandırdık, ekonomiye canlılık kattık, bölgenin kalkınmasına güç verdik" ifadelerini kullandı.

Aydın- Denizli Otoyolu sayesinde Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin çok daha kısa sürede nakledilebildiğini belirten Uraloğlu, "Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledebiliyoruz. Yol medeniyettir, biz yollarımızı büyütmeye devam ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
