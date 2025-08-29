Aydın'da Zeytinyağı Üretim Operatörlüğü Sınavları Devam Ediyor

Aydın'da Zeytinyağı Üretim Operatörlüğü Sınavları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi, Zeytinyağı Üretim Operatörü sınavlarını düzenliyor. Başarılı adaylar MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi kazanıyor.

Aydın Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYTO AYMES), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından zorunlu hale getirilen mesleklerden biri olan Zeytinyağı Üretim Operatörü alanında sınavlar düzenlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı üretim merkezlerinden Aydın'da gerçekleştirilen sınavlarda adaylar, hem teorik hem de uygulamalı aşamalarda değerlendiriliyor. Başarılı olan adaylar, MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıyor.

AYTO çatısı altında faaliyet gösteren AYMES, önümüzdeki süreçte de farklı meslek alanlarında sınav ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.