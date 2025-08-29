Aydın'da Zeytinyağı Üretim Operatörlüğü Sınavları Devam Ediyor

Aydın Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYTO AYMES), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından zorunlu hale getirilen mesleklerden biri olan Zeytinyağı Üretim Operatörü alanında sınavlar düzenlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı üretim merkezlerinden Aydın'da gerçekleştirilen sınavlarda adaylar, hem teorik hem de uygulamalı aşamalarda değerlendiriliyor. Başarılı olan adaylar, MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıyor.

AYTO çatısı altında faaliyet gösteren AYMES, önümüzdeki süreçte de farklı meslek alanlarında sınav ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürecek. - AYDIN