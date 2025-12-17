Hasat edilen zeytinler boyuna göre ayrılıyor, fiyatı kaliteyle şekilleniyor

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın'da hasat tüm hızıyla sürerken, zeytin tüccarları ürünlerini kalite ve boylarına göre ayırarak pazara hazırlıyor.

İklim şartları ve toprak yapısı sayesinde zeytin yetiştiriciliği için elverişli bir coğrafya sunan Aydın'da zeytin sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kırsal yaşamın temel dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla bilinen Aydın'da binlerce aile geçimini zeytincilikten sağlıyor. Artan girdi maliyetlerine rağmen zeytinden vazgeçmeyen üreticiler, bu ürünün uzun vadede çiftçiye güven verdiğini belirtiyor. Aydın'daki uzun ömürlü zeytin ağaçları nesiller boyu ürün vermeye devam ediyor.

Hasat döneminde başlayan yoğun mesai, eleme, sınıflandırma ve pazarlama süreciyle aylarca devam ediyor. Zeytinin boylarına göre ayrılması ise hem üretici hem de alıcı açısından büyük önem taşıyor. İl genelinde sofralık zeytinin yanı sıra zeytinyağı üretimi de önemli bir yer tutuyor. Zeytinyağı, hem iç tüketimde hem de ihracatta Aydın ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Sofralık zeytinde irilik ve görünüm fiyatı doğrudan etkilerken, kaliteli ürün pazarda daha kolay alıcı buluyor. Özellikle iri taneli zeytinler, iç piyasada daha yüksek fiyatlarla işlem görüyor.

Bozdoğan ilçesinde hasadın ardından zeytin eleme mesaisini sürdüren 52 yaşındaki Kadir Özbudak alın teriyle sofralara ulaşan zeytinin gerçek değerinin bilinmesini istiyor. Özbudak, "Hasadın ardından zeytin eleme mesaisine devam ediyoruz. Bu iş gerçekten titizlik istiyor. Toplanılan zeytinleri burada iriliklerine göre ayırıyoruz. Zeytinin fiyatı da tamamen boyuna göre belirleniyor. Küçük boy zeytin 25 liradan başlıyor, iriliğine ve kalitesine göre 50 liraya kadar alıcı buluyor. Çok şükür şu an işler iyi gidiyor. Aylarca verilen emeğin karşılığını alabildiğimizi görmek bizim için en büyük moral kaynağı" dedi. - AYDIN