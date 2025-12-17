Haberler

Hasat edilen zeytinler boyuna göre ayrılıyor, fiyatı kaliteyle şekilleniyor

Hasat edilen zeytinler boyuna göre ayrılıyor, fiyatı kaliteyle şekilleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da zeytin hasadı devam ederken, zeytin tüccarları ürünleri kalite ve boylarına göre ayırarak pazara hazırlıyor. İklim ve toprak yapısı sayesinde zeytin yetiştiriciliği önemli bir ekonomik faaliyet haline gelirken, uzun ömürlü zeytin ağaçları, binlerce aileye geçim kaynağı sağlıyor.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın'da hasat tüm hızıyla sürerken, zeytin tüccarları ürünlerini kalite ve boylarına göre ayırarak pazara hazırlıyor.

İklim şartları ve toprak yapısı sayesinde zeytin yetiştiriciliği için elverişli bir coğrafya sunan Aydın'da zeytin sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kırsal yaşamın temel dayanaklarından biri olarak öne çıkıyor. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla bilinen Aydın'da binlerce aile geçimini zeytincilikten sağlıyor. Artan girdi maliyetlerine rağmen zeytinden vazgeçmeyen üreticiler, bu ürünün uzun vadede çiftçiye güven verdiğini belirtiyor. Aydın'daki uzun ömürlü zeytin ağaçları nesiller boyu ürün vermeye devam ediyor.

Hasat döneminde başlayan yoğun mesai, eleme, sınıflandırma ve pazarlama süreciyle aylarca devam ediyor. Zeytinin boylarına göre ayrılması ise hem üretici hem de alıcı açısından büyük önem taşıyor. İl genelinde sofralık zeytinin yanı sıra zeytinyağı üretimi de önemli bir yer tutuyor. Zeytinyağı, hem iç tüketimde hem de ihracatta Aydın ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Sofralık zeytinde irilik ve görünüm fiyatı doğrudan etkilerken, kaliteli ürün pazarda daha kolay alıcı buluyor. Özellikle iri taneli zeytinler, iç piyasada daha yüksek fiyatlarla işlem görüyor.

Bozdoğan ilçesinde hasadın ardından zeytin eleme mesaisini sürdüren 52 yaşındaki Kadir Özbudak alın teriyle sofralara ulaşan zeytinin gerçek değerinin bilinmesini istiyor. Özbudak, "Hasadın ardından zeytin eleme mesaisine devam ediyoruz. Bu iş gerçekten titizlik istiyor. Toplanılan zeytinleri burada iriliklerine göre ayırıyoruz. Zeytinin fiyatı da tamamen boyuna göre belirleniyor. Küçük boy zeytin 25 liradan başlıyor, iriliğine ve kalitesine göre 50 liraya kadar alıcı buluyor. Çok şükür şu an işler iyi gidiyor. Aylarca verilen emeğin karşılığını alabildiğimizi görmek bizim için en büyük moral kaynağı" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
title