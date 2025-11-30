Aydın'da Üreticilerle Tarım Buluşmaları Devam Ediyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelindeki 17 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saha çalışmalarında, üreticilerle bir araya gelinerek tarımın güncel konuları ele alındı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üretici buluşmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Koçarlı ilçesine bağlı Çallı Mahallesi'nde üreticilerle buluştu. Gerçekleştirilen toplantılarda özellikle şap hastalığıyla mücadele konusu ön plana çıkarken, hayvan sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar üreticilere ayrıntılı şekilde aktarıldı. Toplantılarda ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri, tarımsal desteklemeler, tarım sayımı ile bitki ve hayvan sağlığına ilişkin konularda bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin talepleri ve yaşadıkları sorunlar ise yerinde dinlenerek not alındı.

Yetkililer, 'tarım sahada' anlayışı doğrultusunda Aydın'ın dört bir yanında üreticilerle birebir temas kurmaya devam edeceklerini belirterek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için sahada olmanın önemine dikkat çekti. - AYDIN