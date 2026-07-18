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Aydın'ın 17 ilçesinde üreticiler ile bir araya gelindi

Aydın'ın 17 ilçesinde üreticiler ile bir araya gelindi
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Tarım Sahada-Cuma Buluşmaları' kapsamında 17 ilçede üreticilerle bir araya gelindi. Toplantılarda tarımsal destekler, orman yangını tedbirleri ve B Reçete Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı, üreticilerin talepleri dinlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 'Tarım Sahada-Cuma Buluşmaları' kapsamında 17 ilçede eş zamanlı olarak üreticilerle bir araya gelindi. Buluşmalarda üreticilere tarımsal desteklemelerden orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlere kadar birçok konuda bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Tarım Sahada - Cuma Buluşmaları' kapsamında teknik personel, il genelindeki 17 ilçede üreticilerle sahada buluştu. Düzenlenen programlarda üreticilere bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri, tarımsal üretim planlaması ile devlet destekleri hakkında bilgi verildi. Toplantılarda yaz mevsiminde artan orman yangını riskine dikkat çekilerek, yangınların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler üreticilere anlatıldı. Ayrıca tarımsal ilaç kullanımında uygulanan B Reçete Sistemi hakkında da bilgilendirme yapılarak, uygulamanın amacı ve kullanım esasları aktarıldı.

Program kapsamında teknik personel, üreticilerin talep, öneri ve beklentilerini de dinledi. Sahadaki ihtiyaçların yerinde tespit edildiği buluşmalarda, üreticilerle çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle sahada birebir iletişimi sürdüreceklerini belirterek, bilgi ve tecrübeyi üreticiyle buluşturmaya, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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