Aydın'da Üreticilere Şap Hastalığı ve Desteklemeler Anlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde üreticilere şap hastalığı ile ilgili bilgi verildi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli çiftçi eğitim çalışmaları kapsamında Horozköy Mahallesi'nde üreticiler ile bir araya geldi. Toplam 27 üreticiye yeni destekleme modeli kapsamında bitkisel üretim destekleri, hayvancılık destekleri anlatıldı. Bu yıl içinde de görülen şap hastalığı ile ilgili detaylı bilgi paylaştıktan sonra soru cevap bölümüyle toplantı sona erdi. - AYDIN