Aydın'da Üreticilere Fidan Dağıtımı Yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde üreticilere toplamda 5 bin 200 böğürtlen, kestane ve ahududu fidanı dağıtıldı.

Aydın'da tarımsal üretimin korunması ve çeşitliliğinin artırılması amacıyla 2024 yılı itibarıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen 7 farklı bitkisel üretim projesi başlatıldı. Bölgedeki tarım potansiyelinin daha verimli hale getirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında Efeler ilçesinde, bu projeler kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen'in katılımıyla üreticilere kestane, ahududu ve böğürtlen fidanları dağıtıldı. 4 bin 600 adet kestane fidanı, 400 adet böğürtlen fidanı ve 200 adet ahududu fidanının dağıtıldığı Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, fidanların bölgedeki tarım potansiyelini geliştireceğini vurguladı. - AYDIN