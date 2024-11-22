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Aydın'da Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Tanıtılıyor

Aydın'da Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Tanıtılıyor
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, her hafta farklı mahallelerde üreticilerle buluşarak tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelini tanıtıyor. Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları 22 Kasım'da 14 ilçede gerçekleştirilecek.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her hafta farklı mahallelerde üreticilerle buluşarak 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelini tanıtıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, ekipler üreticilere yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme sağlıyor. Bu hafta 22 Kasım Cuma günü saat 14.00'da Aydın'ın 14 ilçesi ve 40 mahallesinde gerçekleştirilecek olan ziyaretlerde, çiftçilerle doğrudan temas kurularak tarımsal destekleme sistemindeki yenilikler detaylı olarak anlatılacak. Yetkililer, yeni modelin üreticilere daha etkin ve verimli bir destek sağlamayı amaçladığını ifade ederken, çiftçilerin yerel ve global ihtiyaçlara yönelik bilinçli tarım yapabilmesi için gerekli tüm bilgilendirmelerin süreceğini belirtti. Bu kapsamda üreticiler, tarımsal planlama ve destekleme konularında daha fazla bilgiye ulaşarak, bilinçli bir şekilde üretim süreçlerine katkı sağlayacak.

Cuma buluşmaları kapsamında yetkili ekipler; Bozdoğan'da Madran, Sırma, Ziyaret, Çine'de Çöğürlük, Mahçearası, Hallaçlar, Efeler'de Baltaköy, Mesutlu, Eğrikavak, Germencik'te Karaağaçlı, Turanlar, Kızılcagedik, İncirliova'da Eğrek, Arzular, Şirindere, Karacasu'da Işıklar, Dikmen, Karpuzlu'da Akçaabat, Ulukonak, Koçarlı'da Çeşme, Sapalan, Karaağaç, Köşk'te Gökkiriş, Kıran, Cumayanı, Kuyucak'ta Kayran, Belenova, Yaylalı, Nazilli'de Hamidiye, Dallıca, Yaylapınar, Söke'de Tuzburgazı, Gölbent, Argavlı, Sultanhisar'da Pekmez, Beyeylül, Kurtuluş, Yenipazar'da Hükümet Çarşı ve Doğu Mahalleleri'nde üreticilerle buluşacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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