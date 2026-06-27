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Aydın Tarım İl Müdürlüğü'nden TODES başvurusu uyarısı

Aydın Tarım İl Müdürlüğü'nden TODES başvurusu uyarısı
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde örgütlenmeyi güçlendirmek amacıyla uygulanan TODES kapsamında üretici örgütlerine başvuru çağrısında bulundu. Başvurular 5 Temmuz 2026'ya kadar sürecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde örgütlenmenin güçlendirilmesi amacıyla uygulanan TODES kapsamında üretici örgütlerine başvuru çağrısında bulundu.

Tarımsal üretimde etkinliği artırmak ve güçlü örgütlenmeyi desteklemek amacıyla uygulamaya alınan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilme Sistemi (TODES) kapsamında başvurular devam ediyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, tarımsal amaçlı örgütlerin TODES kapsamında başvurularını tamamlamaları gerektiği belirtildi. Sistemin, tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitesinin artırılması ve üreticilerin daha güçlü bir yapıyla desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi. TODES kapsamında 1. derece örgüt avantajlarından yararlanmak isteyen tarımsal amaçlı örgütlerin başvurularını 5 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvuruların todes.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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