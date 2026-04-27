Aydın'da sporda şiddete karşı ortak akıl buluşması

Aydın'da sporda şiddete karşı ortak akıl buluşması
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Serhat Yığmatepe başkanlığında düzenlenen toplantıya; basketbol ve voleybol kulüplerinin temsilcileri, antrenörler, il temsilcileri, il hakem kurulu, İl Spor Disiplin Kurulu üyeleri ile emniyetin spor güvenlik birimi personeli katıldı. Toplantıda, spor müsabakalarında güvenliğin sağlanması, şiddet ve düzensizliklerin önüne geçilmesi ile kulüp, antrenör ve hakemlerin sorumlulukları ele alındı. 6222 sayılı kanun çerçevesinde uygulanması gereken kurallar ve yaptırımlar hakkında katılımcılara detaylı bilgilendirme yapıldı. Karşılıklı görüş alışverişinin de gerçekleştirildiği toplantıda, sporun dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhuna uygun şekilde icra edilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
