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Pamuk tarlalarında zararlı takibi için feromon tuzakları kuruldu

Pamuk tarlalarında zararlı takibi için feromon tuzakları kuruldu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde pamukta verim ve kalite kayıplarını önlemek için feromon tuzakları kuruldu. Zararlı popülasyonları sezon boyunca izlenecek, üreticiler zamanında bilgilendirilecek.

Aydın'ın Efeler ilçesinde pamuk üretiminde verim ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) çalışmaları kapsamında pamuk ekili alanlara feromon tuzakları asıldı. Tuzaklarla zararlı popülasyonları sezon boyunca takip edilerek üreticilerin zamanında bilgilendirilmesi sağlanacak.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, pamuk üretim alanlarında ekonomik kayıplara neden olabilen zararlıların popülasyon gelişimini izlemek amacıyla feromon tuzakları kuruldu. EKÜY programı çerçevesinde gerçekleştirilen uygulama ile zararlı yoğunluğunun düzenli olarak takip edilmesi hedefleniyor.

Kurulan tuzaklar sayesinde pamukta önemli verim ve kalite kayıplarına yol açabilen Yeşilkurt (Helicoverpa armigera), Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) ve Çizgili Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera exigua) zararlılarının popülasyon gelişimi düzenli olarak izlenecek. Elde edilen veriler doğrultusunda üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapılarak zararlılarla doğru zamanda ve uygun yöntemlerle mücadele edilmesi sağlanacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sezon boyunca teknik personel tarafından sürdürülecek izleme faaliyetleriyle gereksiz bitki koruma ürünü kullanımının önüne geçmeyi, çevre dostu mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmayı ve üreticilerin daha bilinçli uygulamalarla verimli ve kaliteli pamuk üretimi gerçekleştirmesini amaçlıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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