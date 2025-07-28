Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sıkılaştı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Haziran-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında orman yangınlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 101 kişiye toplam 261 bin 893 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, orman yangınına neden olan 6 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Yangın sezonunun başlamasıyla birlikte ormanları korumak amacıyla denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, girilmesi yasak ormanlık alanlara giren 70 kişiye 206 bin 710 TL, yasak alanda mangal yakan 15 kişiye 44 bin 295 TL, temizlik amacıyla kuru ot yakan 12 kişiye 35 bin 436 TL ve anız yakan 4 kişiye ise 11 bin 812 TL olmak üzere toplam 101 kişiye ceza kesti. Öte yandan 5 kişi hakkında taksirle orman yangınına neden olma, 1 kişi hakkında ise kasten orman yakma suçundan adli işlem başlatıldı.

28 günde 60 saat uçuş yapıldı

Orman yangınlarıyla mücadelede havadan da etkin bir denetim süreci yürütülüyor. Bu kapsamda 1 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında toplam 28 gün boyunca İHA'lar ile 60 saat 40 dakika süren uçuşlar gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarına karşı Asayiş Komando Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve diğer birliklerle havadan ve karadan denetimlerin aralıksız süreceğini bildirerek, vatandaşlardan ateş yakmamaları konusunda duyarlılık göstermelerini istedi. - AYDIN