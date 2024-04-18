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Aydın'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde, jandarma trafik ekipleri tarafından öğrencilere yönelik önemli trafik eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerle, trafikte daha güvenli bir ortamın oluşturulması ve trafik kazalarının önlenmesi hedefleniyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, jandarma trafik ekipleri tarafından öğrencilere yönelik önemli trafik eğitimleri düzenlendi.

Germencik İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, öğrencilere yönelik düzenledikleri eğitimlerle öğrencilere trafik kurallarını öğretmek ve onları güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları konusunda bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimlerle, trafikte daha güvenli bir ortamın oluşturulması ve trafik kazalarının önlenmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında ilçedeki eğitim gören öğrencilere yaya eğitimi, okul servislerinde inme ve binme kuralları, trafikte görünürlük ve yaya geçitlerinde nasıl hareket edilmesi gerektiği konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere, trafikte nasıl daha güvenli ve bilinçli davranabilecekleri konusunda pratik bilgiler verildi. Okul servislerinde inme ve binme kurallarının yanı sıra, trafikte görünürlüğün ve yaya geçitlerinde doğru hareket tarzının önemi vurgulandı. Seminerlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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