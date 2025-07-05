Aydın'da Narenciye Üreticilerine 12 Bin 500 Tuzak Teslim Edildi

Aydın genelinde 7 ilçede toplam 12 bin 500 adet tuzak üreticilere teslim edildi, zararlıya karşı mücadele hız kesmeden sürüyor.

Aydın'da narenciye üretimini tehdit eden ve ihracatta sıfır tolerans uygulanan Akdeniz Meyve Sineği zararlısına karşı yürütülen mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. 2024 yılı TÜİK verilerine göre Aydın'da toplam 2 bin 353 ton limon, 16 bin 747 ton mandalina, 74 bin 5 ton portakal ve 138 ton greyfurt üretimi gerçekleşirken, bu ürünlerin korunması için kapsamlı bir eylem planı uygulanıyor. Akdeniz Meyve Sineği Ulusal Eylem Planı kapsamında il genelinde 17 ilçede 40 istasyonda toplam 80 monitör tuzak ile zararlının popülasyonu yakından izleniyor. Ayrıca 5 ilçede, 14 bahçede 28 tuzak ile özel izleme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalarda 17 ekip ve 38 personel aktif görev alıyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın destekleriyle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile üreticilerin katkılarıyla yürütülen Tuzak Alım Projesi çerçevesinde, turunçgil bahçelerinin yoğun olduğu Efeler, İncirliova, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke ve Sultanhisar ilçelerine toplam 12 bin 500 adet tuzak teslim edildi. Ayrıca, kültürel önlemler kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bütçesinden 13 bin 500 adet siyah naylon torba da üreticilere ulaştırılarak zararlının yayılımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, "Cuma Buluşmaları" çerçevesinde Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde düzenlenen tuzak dağıtım etkinliğine katılarak, Kuşadası ilçesine teslim edilen 3 bin 500 adet tuzağın dağıtımını gerçekleştirdi. Altıntaş, üreticilere zararlıyla mücadelenin önemi hakkında bilgilendirme yaparak desteklerinden dolayı Vali Yakup Canbolat'a teşekkür etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin yanında olmaya ve Aydın'ın narenciye üretimini korumaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. - AYDIN