Haberler

Kurban alışverişinde 'küpe' uyarısı

Kurban alışverişinde 'küpe' uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemek için yol denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşlara küpesiz ve pasaportsuz kurbanlık almamaları uyarısı yapıldı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla yol denetimlerini artırdı. Yetkililer, vatandaşlara küpesiz ve pasaportsuz kurbanlık almamaları uyarısında bulunarak, hayvan bilgilerinin 'Tarım Cebimde' uygulamasından sorgulanabileceğini hatırlattı.

Aydın'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketliliğinin artmasıyla birlikte denetimler sıklaştırıldı. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, İl ve İlçe Müdürlükleri Hayvan Sağlığı personelleri güvenlik güçleriyle birlikte yol kontrol uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrollü hayvan hareketlerinin sağlanması amacıyla özellikle geçici kurban satış yerleri ile hayvan pazarlarında oluşabilecek yoğunluk dikkate alınarak denetimlerin artırıldığı belirtildi. Ekiplerin, hayvan ve hayvansal ürün nakli yapan araçları titizlikle kontrol ettiği ifade edildi. Denetimlerde, iller arası hayvan nakillerinde veteriner sağlık raporu, il içi sığır ve manda nakillerinde pasaport, koyun ve keçiler için ise nakil belgesi ya da beyannamesi bulundurulmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Vatandaşlar uyarıldı

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan yetkililer, kurbanlıkların yalnızca izin verilen satış noktalarından alınması gerektiğini belirterek, küpesiz ve pasaportsuz hayvanların satın alınmaması çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca vatandaşların 'Tarım Cebimde' uygulaması üzerinden küpe numarasıyla hayvan bilgilerini sorgulayabileceği kaydedildi.

Yetkililer, küpesiz ve belgesiz hayvan alım-satımının hem salgın hastalık riskini artırabileceğini hem de cezai yaptırımlara neden olabileceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli

Bahçeli'den Öcalan için yeni çağrı
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ile Netanyahu arasında kritik görüşme! Savaş senaryolarını masaya yatırdılar

Gece yarısı dikkat çeken görüşme
Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Seçim vaatlerinin önüne geçen dans
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde son aşama

Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde son aşama
Şehit edilen 2 polisimizle ilgili kahreden detay

Şehit edilen 2 polisimizle ilgili kahreden detay
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Daha 15 yaşındaydı! Evde korkunç halde bulundu

Galatasaray'da Icardi için kader haftası

Dananın kuyruğu kopuyor!

Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız

Fener ve Trabzon'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız