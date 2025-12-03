Haberler

Hasadı zahmetli, satışı ise sabır işi

Güncelleme:
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kestane hasadı tamamlandı. Üreticiler, topladıkları kestaneleri ilçe pazarlarında farklı boy ve kalite seçenekleriyle satışa sunuyor. Kestane fiyatları 100 TL'den başlayıp 250 TL'ye kadar çıkıyor.

Aydın'da kestane hasadının ardından üreticiler topladıkları ürünleri ilçe pazarlarında tüketiciyle buluşturuyor. Tezgahlardaki yerini alan kestaneler farklı boy ve kalite seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Kestane üretimi Aydın'ın en önemli tarımsal ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ormanlık ve dağlık alanlarda yetişen kestaneler sonbahar aylarında olgunlaşıyor ve üreticiler hasat gerçekleştiriyor. Toplanan kestaneler boy ve kaliteye göre ayrıldıktan sonra pazara veya yerel tüketiciye sunuluyor. Hem emek hem de zaman gerektiren hasat döneminde üreticiler topladıkları kestaneleri temizleyip satışa hazırlıyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazarda kendi üretimleri olan kestanelerin satışını yapan Muammer Bozyiğit ürünleri kendi topladıklarını ve aracısız şekilde sattıklarını söyledi.

Babasında miras olan kalan kestane bahçelerini işledikleri ifade eden Bozyiğit, "Babam vefat ettikten sonra kestaneler bize miras kaldı. Kendimiz toplayıp kendimiz satıyoruz. Kestanenin fiyatı kalite ve iriliğine göre değişiyor. Fiyatları 100 liradan başlıyor. 120, 150, 200 ve 250 TL'ye kadar çıkan çeşitlerimiz var. 250 gram kestane alan bile oluyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
