Kasaplarda gıda güvenliği için sıkı denetim

Aydın'ın Çine ilçesinde ilçe tarım ve zabıta ekiplerince kasaplarda hijyen, belge ve etiket kontrolleri gerçekleştirilirken, gıda güvenliği kapsamında sıkı denetim gerçekleştirildi.

Çine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri zabıta ekiplerinin işbirliğiyle, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda teminini sağlamak amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren kasaplarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, denetimler sırasında ürünlerin son tüketim ve üretim tarihlerini, işletmelerin hijyen ve genel temizlik şartlarını, ruhsat ve hijyen belgelerini, onaylı fiyat tarifelerini, ürünlerdeki etiket uygunluklarını detaylı şekilde kontrol etti. Tespit edilen eksiklikler ve uygunsuzluklar hakkında işletmelere resmi ihtarlar iletilirken, eksikliklerin giderilmesi için yasal süre tanındı. Halk sağlığının korunması için denetimlerin yoğun şekilde sürdürüleceği öğrenilirken güvenilir ve sağlıklı gıda için gerekli kontrollerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - AYDIN