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Aydın'da Kadın Kuyumcu Hayalini Gerçekleştiriyor

Aydın'da Kadın Kuyumcu Hayalini Gerçekleştiriyor
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Yörükler Diyarı Aydın'da kuyumculuk mesleğini sürdüren Akın Civan, ilk kadın çırağını yetiştirerek kuyumculukta cinsiyet eşitliğine katkıda bulunuyor. Meltem Ünal, eğitimini tamamlayarak takı tasarımına adım attı.

Altın ve işlemeli takıların en çok rağbet gördüğü illerin başında yer alan Yörükler Diyarı Aydın'da yaklaşık 40 yıldır kuyumculuk mesleğini sürdüren kuyumcu ustası Akın Civan yetiştirdiği bir çırağa daha cübbe giydirdi. Çıraklık eğitimini başarı ile tamamlayan Aydın'ın tek kadın kuyumcusu Meltem Ünal, altın işleyip takılara şekil vermeye başladı.

İnsanlığın var oluşundan bu yana başta altın olmak üzere değerli taş ve metallerin işlenerek takı olarak kullanıldığını bu nedenle insanlık tarihi kadar geçmişe sahip bir mesleği yürüttüklerini belirten Aydın'ın en kıdemli kuyumcusu olarak bilinen Akın Civan, ilk kadın çırağını yetiştirdi.

"Hiçbir teknoloji ve program insanın verdiği estetiği veremiyor"

Gelişen teknoloji ile birlikte pek çok meslekte ustaların yerini makine ve bilgisayar programlarının aldığını ancak kuyumculuk mesleğinin bu durumdan istisna olduğunu kaydeden Akın Civan, "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, kişiye özel tasarımı ancak insan yapabiliyor. Bizim meslekte estetik ön planda olduğu için kadınlar da mesleğe çok yatkın. Ancak bugüne kadar kuyumculuk hep erkek mesleği gibi görülmüş. Bu zamana kadar pek çok erkek çırak yetiştirdik. Meltem Kızımız da kuyumcu olmak için geldiğinde 'neden olmasın' diyerek başladık. O da kısa zamanda işi kavrayıp çıraklık evresini başarı ile tamamlayarak tezgah başına geçti" dedi.

Çocukluğundan beri hayalinde özellikle kadınlar için çok özel anlamlı takılar üretmeyi hayal ettiğini belirten Meltem Ünal, "Yaşıtlarım daha çok kuaförlük başta olmak üzere kadınlara has meslekleri tercih ediyordu. Benim hayalimde kuyumcu olmak vardı. Akın Ustama geldim. Kabul etti ve hayalimdeki mesleği öğreniyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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