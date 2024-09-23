Aydın'da Hünnap Meyvesinin Hasadı Başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağlıklı yaşamın simgelerinden biri haline gelen hünnap meyvesinin hasadı başladı.

Vitamin, antioksidan ve mineraller bakımından zengin olan hünnap meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğiyle de dikkat çekiyor. Hünnap, doğal ve kültürel yetiştiricilik yöntemleriyle üretilirken, ağaç başına 20-30 kg ürün alınabiliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, ilk hünnap hasadında üreticileri yalnız bırakmadı. Altıntaş, hünnap bitkisinin hem doğal ortamda hem de tarımsal üretimle yetiştirilebildiğini vurgulayarak, "Şifa deposu olan bu ürün, gıda ve ilaç sanayisinde kullanılmakta. Üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Hünnap hasadına Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ile Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen de katıldı. - AYDIN