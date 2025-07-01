Aydın'da Hayvan Pazarları Tedbiren Kapatıldı

Aydın'da Hayvan Pazarları Tedbiren Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı sonrası artan hayvan hareketliliği nedeniyle şap hastalığı riskinin yükseldiğini belirterek, hayvan pazarları ve borsalarını ikinci bir emre kadar kapattı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı sonrası artan hayvan hareketliliğine bağlı olarak şap hastalığında riskin yükselmesi nedeniyle hayvan pazarları ve borsaları ikinci bir emre kadar tedbiren kapatıldığını açıkladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı döneminde artan hayvan hareketleri kaynaklı Şap Hastalığı nedeniyle ülke genelinde hayvan pazarları ve borsaları Bakanlık talimatı ile ikinci bir emre kadar tedbiren kapatılma kararı alınmış olup, bu kapsamda ilimizde faaliyet gösteren Efeler Çeştepe Hayvan Pazarı, Efeler Dalama Hayvan Pazarı, Çine Hayvan Pazarı ile Nazilli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi

'Uzaylı Zekiye' olarak hafızalara kazanmıştı! Son hali ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.