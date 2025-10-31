Haberler

Aydın'da Geleneksel Yöntemlerle Nar Ekşisi Üretimi Devam Ediyor
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Dağeymiri Mahallesi'nde, Muharrem Ay ve ailesi, dededen kalma yöntemlerle nar ekşisi üretiyor. Doğal yöntemlerle yapılan nar ekşisi, pazar tezgahlarında yerini almaya başlarken, vatandaşların ilgisi her geçen yıl artıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Dağeymiri Mahallesi'nde nar ekşisi üretimi, dededen kalma yöntemlerle sürdürülüyor. Vatandaşlardan Muharrem Ay ve ailesi, topladıkları narları tahta teknede ezip odun ateşinde kaynatarak geleneksel lezzeti yaşatıyor.

Dağeymiri Mahallesi'nde nar ekşisi yapımında geleneksel yöntemler yaşatılmaya devam ediyor. Mahalle sakinlerinden Muharrem Ay, ailesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da hasat ettikleri narları eski usul ile ekşiye dönüştürüyor. Hasadın ardından tanelerine ayrılan narlar, tahta teknelere alınarak eziliyor. Elde edilen nar suyu, daha sonra odun ateşinde saatlerce kaynatılarak kıvamlı bir ekşiye dönüşüyor. Tamamen doğal yöntemlerle yapılan nar ekşisi, zahmetli yapım sürecinin ardından pazar tezgahlarında yerini almaya başlarken, vatandaşların da doğal ve ev yapımı nar ekşisine ilgisi yoğun oluyor.

Nar ekşisinin sadece bir gıda ürünü olmadığını, aynı zamanda bir gelenek olduğunu belirten Muharrem Ay; "Biz bu işi dedelerimizden öğrendik. Her yıl narlarımızı toplayıp aynı yöntemle ekşiye dönüştürürüz. Ne katkı var ne kimyasal. Sadece emek ve sabrımız var" dedi.

Sonbahar aylarında pazar tezgahlarında yerini almaya başlayan nar ekşisine, doğal aroması, yoğun kıvamı ve katkısız oluşu sayesinde vatandaşların ilgisi de her geçen yıl artıyor. Özellikle ev yapımı ürün arayan tüketiciler, bu tür geleneksel üretimlere yöneliyor. Yapay nar ekşisi soslarının aksine, geleneksel yöntemlerle yapılan nar ekşisi hem besin değerini koruyor hem de sağlıklı bir alternatif oluşturuyor, ev yapımı nar ekşisi pazar tezgahlarında da litresi 500 TL'den satılıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
