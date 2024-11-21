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Aydın'da Çiftlikler İncelendi, Hayvancılık Gelişiyor

Aydın'da Çiftlikler İncelendi, Hayvancılık Gelişiyor
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Aydın'da AB'ye ihracat onaylı 3 çiftlik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edilerek büyükbaş hayvanların durumu incelendi. 2023 verilerine göre Aydın, Türkiye'de önemli bir hayvancılık merkezi konumunda.

Büyükbaş hayvanlarda saf kültür ırklarının oranı yaklaşık yüzde 75 olan Aydın'da bulunan AB'ye ihracat onaylı 3 çiftlik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edilerek, işletmede incelemelerde bulunuldu.

Aydın'da açılan kurslarla beraber her geçen gün artan hayvan yetiştiricilerinin sayısı artarken, Aydın 2023 TÜİK verilerine göre 490 bin 556 baş sığır, 286 bin 520 baş koyun, 76 bin 844 baş keçi, 531 baş manda ve 432 baş deve varlığına sahip. Sığır sayısı ile Türkiye'de 8. sırada yer alan Aydın, deve sayısıyla da 2. sırada, çiğ süt üretiminde ise 4. sırada yer alıyor. Hastalıktan ari işletme sayısı 122, çiğ sütün piyasaya arzına onaylı çiftlik sayısı 6, AB'ye ihracat onaylı çiftlik sayısı ise 3 olan Aydın'da, sahaya inen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de çiftlikleri tek tek ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor. Büyükbaş hayvanların saf kültür ırklarının oranı yüzde 74,6 olan il genelinde, inceleme ziyaretlerine devam eden ekipler, son olarak Kocagür Mahallesi'nde bulunan 668 büyükbaş hayvanın olduğu AB'ye ihracat onaylı çiftliği ziyaret etti. Bin baş hayvan kapasiteli tesiste incelemelerde bulunan ekipler, çiftlik sahiplerinden de çalışmalar hakkında bilgi aldı, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Aydın'da hayvancılık sektörünün daha da gelişmesi adına çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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