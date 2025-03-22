Aydın'da Bayram Yoğunluğu: Berber ve Güzellik Salonları Tam Kapasiteyle Çalışacak

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarında yoğunluk yaşanırken, salonlar Aydın'da tam kapasite hizmet verecek.

Aydın'da Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların yoğunluğunu karşılamak amacıyla berberler, kuaförler ve güzellik salonları tam kapasiteyle hizmet verecek. Normalde tatil günleri olan Pazar ve Salı günlerinde de çalışacak olan esnaf, gece geç saatlere kadar mesai yaparak vatandaşların bayram hazırlıklarını eksiksiz tamamlamalarını sağlayacak.

Aydın Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Serhan Avşar, bayram öncesinde saç ve bakım hizmetlerine olan talebin arttığını belirterek, "Özellikle son günlerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Esnafımız, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tatil yapmadan, geç saatlere kadar hizmet vermeye devam edecek. Pazar ve Salı günleri normalde tatil olmasına rağmen, tüm salonlarımız açık olacak. Ayrıca son günlere kalınmaması için randevuların önceden alınması önemli. Bayramın keyfini en güzel şekilde yaşamak için herkesi planlı olmaya davet ediyoruz"diyekonuştu. - AYDIN