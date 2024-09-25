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Aydın'da Ayçiçeği Üreticilerine Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı

Aydın'da Ayçiçeği Üreticilerine Yeni Destekleme Modeli Tanıtıldı
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ve Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, ayçiçeği hasat dönemi öncesinde üreticilerle buluşarak 2025 yılında uygulanacak yeni destekleme modelinin detaylarını paylaştı. Çiftçilere toplamda 878 TL'ye kadar destekleme yapılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ve Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni Aydın'ın Söke ilçesinde yaklaşan ayçiçeği hasat dönemi öncesi üreticilerle buluşarak yeni destekleme modelinin detaylarını paylaştı.

2024 yılı ÇKS kayıtlarına göre Aydın'da toplam 11 bin 800 dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştiriliyor. Bu alandan 7 bin 277 dekarı ise Söke ilçesinde bulunuyor. Yaklaşan hasat dönemi öncesi Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ve Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, ayçiçeği üretimi yapan üreticilerle bir araya geldi. Altıntaş ve Berhuni, üreticilerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak hasadın bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Altıntaş ve Berhuni yeni destekleme modelinin detaylarını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu yeni destekleme modeline göre, 2025 yılında ayçiçeği üretimi yapacak olan çiftçilere dekar başına 366 TL temel destek ve 366 TL planlı üretim desteği olmak üzere toplamda 732 TL destekleme ödemesi yapılacak. Ayrıca, sertifikalı tohum kullanımı şartını sağlayan üreticiler, ek olarak dekar başına 146 TL sertifikalı tohum kullanım desteği alabilecek. Böylece toplam destekleme tutarı, 878 TL'ye kadar yükselebilecek.

Aydın Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ve Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni desteklerin üreticilerin gelirlerini artırarak sürdürülebilir tarımı teşvik edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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