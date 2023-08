Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının ardından her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da Aydın'da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zaferinin 101. yıl dönümü, Aydın'da düzenlenen törenle kutlandı. Aydın Valiliği koordinasyonunda düzenlenen programda Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Atatürk Büstü'ne çelenk bıraktı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Mühimmat Üsteğmen Okan Kocabaş günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, "Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak 'ya istiklal, ya ölüm' parolası ile aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında altında Türk kuvvetleri düşmana beklemediği bir yerden taarruza geçerek düşmanı aldatmayı başardı. Avrupalıların 5-6 ayda geçilemez dediği mevziler 3 günde geçilerek 30 Ağustos'a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha edilmiştir. Bu büyük zafer ile düşmana son darbe de vuruldu. Ardından düşman 9 Eylül'de de İzmir'den denize dökülmüştür. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve asgari sonuçları olmuştur. Bu sonuçların günümüze de yansımakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu zaferle Türk ulusunun son neferine göre yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeri ile değil, milleti ile topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos Zafer Türk ordusuna Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, modern harp silah ve teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeliyle, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, azimli ve kararlı komuta kademesiyle, dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Ulusça başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı konuşmanın ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ve pasta kesimi ile son buldu.