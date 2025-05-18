Aydın'da 2025 Kurban Bayramı İçin Kesim Ücretleri Açıklandı

Aydın'da 2025 Kurban Bayramı İçin Kesim Ücretleri Açıklandı
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Aydın Kasaplar ve Celepler Odası, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi kesim ve işleme ücret tarifesini duyurdu. Büyükbaş kesim 5 bin TL, küçükbaş 500 TL olarak belirlendi. Hijyen ve sağlık standartlarına uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi kurban kesim ve işleme ücret tarifesini açıkladı. Yetkililer, halk sağlığını ve hijyen şartlarını korumak amacıyla işin ehli olmayan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağını vurguladı.

Kurban Bayramı öncesinde Aydın Kasaplar ve Celepler Odası tarafından belirlenen 2025 yılı kurban kesim ücretleri sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan tarifeye göre; büyükbaş kesim ücreti 5 bin TL, küçükbaş kesim ücreti 500 TL, hisse paylama 2 bin 500 TL, kuzu işleme (kg) 50 TL, kuşbaşı doğrama (kg) 25 TL, kıyma çekme (kg) 20 TL ve sucuk dolum (kg) 150 TL olarak belirlendi. Yetkililer, vatandaşların kurban kesimlerini belgeli, ehliyetli ve hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet veren kasaplara yaptırmaları gerektiğini hatırlatarak, kurallara uymayan kişilerin tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağını açıkladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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